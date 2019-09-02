Украина В Украине запретили популярное лекарство для лечения глаз

2019-09-02 21:00 426

 

В Украине запретили к продаже офтальмологические капли «Арутимол», которые используются для лечения повышенного внутриглазного давления и глаукомы.

В Украине запретили продажу и использование офтальмологических капель «Арутимол» 0,25%. Все серии данного препарата аптекам приказано уничтожить или вернуть производителю. Препарат назначают для лечения повышенного внутриглазного давления и глаукомы.

Соответствующее распоряжение обнародовала Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками. Так, запрещается реализация, применение и хранение всех серий препарата «Арутимол», капли глазные, раствор 2,5 мг/мл по 5 мл в флаконе-капельнице Bottelpack, по 1 флакону-капельнице в картонной коробке.

Производителем является Др. Герхард Манн, Хем.- фарм. Фабрик ГмбХ, Германия.

Ранее мы сообщали о том, что Украине запретили серию популярных антисептиков.

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