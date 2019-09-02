Политика Что с реформами Супрун. Скалецкая обозначила свое видение

2019-09-02 22:00 255

 

В ближайшие недели министр планирует встретиться с каждым структурным подразделением МОЗ

Сегодня, 2 сентября, в министерстве здравоохранения состоялась встреча-знакомство нового министра Зоряны Скалецкой с коллективом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что на встрече министр представила команду своих советников и призвала коллектив министерства продолжать правильные начинания предыдущей команды и совместно начать реализацию инициатив президента и Кабинета министров.

Сообщается, что в ближайшие недели министр планирует встретиться с каждым структурным подразделением Минздрава и представить план приоритетных действий на первые 100 дней работы.

В первый рабочий день Скалецкой ее предшественница Уляна Супрун пожелала ей сил "продолжать системные изменения" в отрасли и дала несколько советов.

29 августа Верховная Рада назначила Зоряну Скалецкую на должность министра здравоохранения.

29 августа депутаты нового созыва Рады проголосовали за увольнение Супрун и назначили Скалецкую.
Глава фракции партии Слуга народа Давид Арахамия заявил, что нардеп и внештатный советник президента Михаил Радуцкий может заменить Скалецкую через три месяца.

Радуцкий возглавляет комитет по вопросам здоровья нации, медпомощи и медицинского страхования.

30 августа под Минздрав пришли люди, чтобы поблагодарить Супрун за работу.

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