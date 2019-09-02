Что с реформами Супрун. Скалецкая обозначила свое видение

В ближайшие недели министр планирует встретиться с каждым структурным подразделением МОЗ
Сегодня, 2 сентября, в министерстве здравоохранения состоялась встреча-знакомство нового министра Зоряны Скалецкой с коллективом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Отмечается, что на встрече министр представила команду своих советников и призвала коллектив министерства продолжать правильные начинания предыдущей команды и совместно начать реализацию инициатив президента и Кабинета министров.
Сообщается, что в ближайшие недели министр планирует встретиться с каждым структурным подразделением Минздрава и представить план приоритетных действий на первые 100 дней работы.
В первый рабочий день Скалецкой ее предшественница Уляна Супрун пожелала ей сил "продолжать системные изменения" в отрасли и дала несколько советов.
29 августа Верховная Рада назначила Зоряну Скалецкую на должность министра здравоохранения.
29 августа депутаты нового созыва Рады проголосовали за увольнение Супрун и назначили Скалецкую.
Глава фракции партии Слуга народа Давид Арахамия заявил, что нардеп и внештатный советник президента Михаил Радуцкий может заменить Скалецкую через три месяца.
Радуцкий возглавляет комитет по вопросам здоровья нации, медпомощи и медицинского страхования.
30 августа под Минздрав пришли люди, чтобы поблагодарить Супрун за работу.