Украина В Украине подорожают почтовые услуги

2019-09-03 19:30 216

 

Члены Нацкомиссии по вопросам регулирования связи и информатизации на заседании 3 сентября утвердили повышение граничных тарифов на почту, включая отправку посылок. Ожидается, что больше всего подорожает отправка посылки в пределах области. Это произойдет со следующего года.

По данным LIGA.Tech, повысить тарифы предложили из "Укрпочты".

С 2020 года предельные тарифы на услуги почтовой связи будут повышены следующим образом:

1. пересылка письменной корреспонденции:

  • неприоритетный простое письмо, почтовая карточка массой до 50 г - на 1,00 грн (12,5%);
  • приоритетное простое письмо, почтовая карточка массой до 50 г - на 1,00 грн (10,0%);
  • бандероль простая неприоритетные массой до 250 г - на 1,50 грн (12,5%);
  • бандероль простая приоритетная массой до 250 г - на 1,50 грн (10,0%);
  • бандероль простая неприоритетная массой до 1000 г (пересылки отечественной продукции книгоиздательства) - на 2,70 грн (12,5%);
  • за каждое заказное отправление (карточка, письмо, бандероль) сверх платы за массу - на 1,00 грн (12,5%);

2. пересылки посылок без объявленной ценности:

  • посылка в пределах Украины - на 4,00 грн (22,7%);
  • посылка в пределах области - на 3,00 грн (29,4%)
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