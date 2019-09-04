Политика Озвучено предложение предоставить Украине и Турции особый статус в ЕС

2019-09-04 11:15 195

Евросоюз должен предоставить Украине и Турции "особый статус", а также полноценное членство странам Западных Балкан. С таким заявлением выступил президент Словении Борут Пахор во время панельной дискуссии относительно будущего ЕС на 14-м Стратегический форум в Бледе, сообщает Anadolu.

Если для официального Киева это может стать еще одной ступенью на пути к евроинтеграции, турецкая сторона восприняла идею с обидой. Анкара ясно дала понять, что многолетние политические игры с ЕС ее уже не совсем устраивают и они ожидали большего.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу раскритиковал заявления президента Словении. По его словам, Турция хочет полноценное членство.

"Я не знаю, почему вы передумали. Вероятно, президент Франции Эммануэль Макрон повлиял на это. Но должен быть принцип преемственности государства, а также ЕС", - сказал он.

Чавушоглу предложил продолжение переговоров с ЕС о вступлении в блок. Он сказал, что Турция готова открыть новую главу в переговорах с ЕС, если вопрос будет касаться стандартов и обязательств.

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