Украина фото В Тернополе взорвали ректора экономического университета и его жену

2019-09-04 11:42 195

Рядом с частным домом ректора Тернопольского экономического университета Андрея Крысоватого сегодня произошел мощный взрыв. Ректор и его жена госпитализированы с серьезными травмами.

Как сообщает местное издание "20 хвилин",  к дому Крысоватого в селе Петриков неизвестные подбросили пакета, а когда ректор поднял его, произошел сильный взрыв. Издание "Тернополяне" со ссылкой на свидетелей сообщает, что взрывная волна распространилась на расстоянии более километра.

"У ректора была сильно повреждена рука, а его жена держалась за лицо. Было очень много крови", - рассказал журналистам сосед потерпевшего.

Пострадавших госпитализировали двумя бусиками "скорой помощи".

"Состояние тяжелое, оказываем всестороннюю помощь", - сказал главный врач Тернопольской университетской больницы Василий Блихар.

 

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