Политика «I’ll be back». Уляна Супрун прокомментировала свое увольнение

2019-09-04 17:30 360

 

Бывшая и. о. министра здравоохранения Уляна Супрун, комментируя официальное увольнение с должности, заявила, что ее команде удалось сделать много, но она не будет останавливаться.

Об этом Супрун написала в Facebook.

«Нашей команде удалось сделать очень много. Это реальные ощутимые изменения для миллионов украинцев. Но впереди еще больше, и мы ни в коем случае не собираемся останавливаться», — заявила Супрун.

Также Супрун назвала цели, которые стали главными во время работы в министерстве.

«Человек в центре внимания системы здравоохранения, доступ к качественным и эффективным лекарствам и медицинским услугам, возврат достоинства к врачам, медсестрам и пациентам — это то, что было нашими главными целями в ежедневной работе все эти три года», — сказала она.

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