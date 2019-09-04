Украина В Украине появится новый праздник

2019-09-04 20:30 57

 

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня подписал указ, который признает обеспечение полной безопасности пациентов и предоставления качественно и доступной медицины. Указ вступает в силу с сегодняшнего дня.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым устанавливается День безопасности пациентов. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Согласно Указу Президента № 648/2019 от 4 сентября 2019 года, День безопасности пациентов будет проводиться ежегодно 17 сентября.

В документе отмечается, что решение было принято, «признавая обеспечение безопасности пациентов одним из важных элементов предоставления качественной медицинской помощи и поддерживая решение 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения».

Как упоминается, указ вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее мы сообщали о том, что во вторник, 27 августа, президент Украины Владимир Зеленский Украины подписал указ о назначении нового главы Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области Сергея Бордыря.

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