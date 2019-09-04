Больше, чем у Зеленского: Богдан снова отличился, заставив президента завидовать

Зарплата Андрея Богдана оказалась больше, чем зарплата президента Владимира Зеленского
Соответствующую информацию предоставило Государственное управление делами (ГУД) для издания «Українські новини«.
Как стало известно, глава Офиса президента и его заместители заработали за август больше денег, чем сам глава государства. Речь идет о следующих суммах:
Владимир Зеленский — 22 540 грн;
Андрей Богдан — 39 874 грн;
Руслан Рябошапка — 37 644 грн;
Алексей Гончарук — 32 399 грн;
Юрий Костюк — 31 724 грн;
Кирилл Тимошенко — 26 407 грн;
Сергей Трофимов — 25 716 грн.
Известно, что зарплата президента Украины за август была начислена в размере должностного оклада — 28 тысяч гривен. Из них было выплачено 5460 гривен налогов и сборов.
«Зарплата Андрея Богдана за август составила 39 874 гривны. Должностной оклад — 16 919 гривен, надбавка за выслугу лет — 4568 гривен, надбавка за работу в условиях режимных ограничений — 2743 гривны, надбавка за интенсивность труда — 8743 гривны и другие выплаты (за период служебных командировок, премия, индексация денежных доходов) — 6901 гривна», — говорится в ответе ГУД.
Среди заместителей руководителя Офиса самая высокая зарплата оказалась у главы Генеральной прокуратуры Руслана Рябошапки — 37 644 гривны. В свою очередь, самые низкие зарплаты за август получили заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко – 26 407 гривен и первый заместитель Сергей Трофимов – 25 716 гривен.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу скандала, возникшего вокруг главы Офиса президента Андрея Богдана.
Владимир Зеленский дал интервью, посвященное его 100 дням у власти. Интервьюером выступил актер Станислав Боклан. Так, Станислав Боклан и Владимир Зеленский обсудили тему скандалов вокруг председателя администрации президента Андрея Богдана — его ссоры с журналистами и свадьбу во Франции в День независимости.