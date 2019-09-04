Украина Платить за коммуналку по-новому: министр Бабак объяснила, что изменится

2019-09-04 21:00 561

К концу недели будет отработано видение социального стандарта доступных коммунальных услуг

Своевременное начало отопительного сезона и доступность коммунальных услуг для людей - такие первоочередные задачи перед министерством поставлены президентом и премьер-министром.

Об этом сказала министр развития громад и территорий Алена Бабак во время рабочей встречи с блоком ЖКХ министерства, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Первоочередная тактическая задача - отопительный сезон в городах должен начаться без срывов. Органы местного самоуправления должны выполнить возложенные на них обязательства, чтобы люди вовремя получили тепло", - отметила она.

По словам Алены Бабак, стратегическим вопросом является обеспечение доступности коммунальных услуг для населения. Особенно в условиях продолжения реформ в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

"Уже к концу недели мы должны отработать видение социального стандарта, какой процент дохода может платить семья за коммунальные услуги так, чтобы ей это было доступно", - отметила Алена Бабак.