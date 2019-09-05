Украина Курс валют в Украине: доллар дешевеет, а евро стремительно растет

2019-09-05 13:15 57

Нацбанк Украины установил на четверг, 5 сентября, курс доллара на уровне 25,26 грн.

Как говорится в сообщении, обнародованном на официальном сайте НБУ, по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар подешевел на 3 коп.

А вот евровалюта стремительно идет в рост. За сутки Евро подорожал на 17 коп. и составляет 27,83 грн.

Курс российского рубля также незначительно вырос в цене - до 0,379 грн.

Межбанковские валютные торги 5 сентября открылись долларом по 25,30-25,32 грн. По сравнению с закрытием торгов в предыдущий рабочий день доллар в покупке подорожал на 3 коп., а в продаже - на 4 коп. Евро и в покупке, и в продаже подорожал на 6 коп. К открытию торгов его курс составил 27,88-27,90 грн.

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