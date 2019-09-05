Мир Facebook уличили в хранении 419 млн телефонов пользователей на сервере без пароля

2019-09-06 16:28 66

Сотни миллионов телефонных номеров, связанных с учетными записями Facebook, были найдены в интернете. 

Как сообщает Techcrunch, открытый сервер содержал более 419 миллионов записей по нескольким базам данных пользователей в разных географических регионах, включая 133 млн. записей пользователей Facebook в США, 18 млн. записей пользователей в Великобритании и еще более чем 50 млн. записей пользователей во Вьетнаме. Но поскольку сервер не был защищен паролем, любой мог найти и получить доступ к базе данных.

Это абсолютный провал в защите данных Facebook. Он стан крупнейшим после скандала с Cambridge Analytica, в ходе которого было собрано более 80 млн. профилей, чтобы помочь выявить колеблющихся избирателей на президентских выборах 2016 года в США.

Напомним, ранее Facebook уже обязали выплатить штраф в размере пяти миллиардов долларов за утечку данных пользователей. Тогда же Федеральная торговая комиссия США, защищающая права потребителей, потребовала создать в совете директоров Facebook орган, который будет контролировать защиту личных данных пользователей и тем самым снимет ответственность с главы компании Марка Цукерберга.

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Мир

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