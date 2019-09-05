Украина В Украину возвращаются холод и грозы, но кое-где сухо и +30°: свежий прогноз

2019-09-05 17:30 306

 

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 5 сентября, в большинстве регионов Украины спадет жара, местами пройдут дожди с грозами.

На востоке практически без осадков, температура ночью до +12°, днем до +30°. Жителей южных регионов ожидают дожди с грозами. Ночью температура до +14°, днем до +26°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +7°, днем до +22°.

В северных областях будет солнечно. Температура ночью до +12°, днем до +22°. В центре практически без осадков, температура ночью до +10°, днем до +25°.

Согласно народному прогнозу, 5 сентября - Луппа, мученика. Если листья ложатся лицом вверх - на холодную зиму, а вниз - зима будет теплой. Если в этот день журавли на юг полетели - зима будет ранней. Если нет заморозков, то не будет и весь месяц.

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