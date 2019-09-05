Политика У Авакова есть время до конца года: источники раскрыли детали "сделки" с Зеленским

2019-09-05 19:00 1014

Условием продолжения пребывания Арсена Авакова на посту главы Министерства внутренних дел был его отказ от влияния на Национальную Гвардию.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает "Апостроф".

Как отмечается, в команде президента Владимира Зеленского не хотят, чтобы Аваков был в состоянии "держать в напряжении" главу государства, если у них не сложатся партнерские отношения."

"Он согласился с этими условиями. Также у него есть время до конца года провести действительно эффективную реформу полиции и показать хороший результат", - рассказывает собеседник "Апострофа".

Утверждается, что если Аваков покажет себя с лучшей стороны, у него есть все шансы остаться в политике, но не в МВД. У Зеленского даже не исключают, что для Авакова могут создать отдельную должность, например, вице-премьер-министра по вопросам силового блока.