Украина фото Прокурор уверен, что главный свидетель по делу сбитого МН17 сбежит на Донбасс

2019-09-06 08:25 270

Ключевому свидетелю по делу МН17 Владимиру Цемаху, которого сегодня суд отпустил из-под стражи, разрешили вернуться на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса по месту регистрации.  

"Не исключено, что он убежит, будет скрываться от следствия. Прокуратура возражала против удовлетворения ходатайства адвоката Цемаха, ведь установлены не все соучастники", - заявил прокурор Олега Пересада, передает "Громадське". 

На вопрос, может ли Украина выдать РФ Цемаха в рамках обмена заключенных, прокурор ответил: "Вопрос обмена политический, не в моей компетенции".

Напомним, вчера Киевский апелляционный суд неожиданно отпустил из-под стражи бывшего командира ПВО Владимира Цемаха, который может быть причастен к сбитию пассажирского авиалайнера MH17 в небе над Донбассом летом 2014 года.

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