Политика Зеленский экстренно собрал «Слуг народа» после заявления Путина: в сеть слили секретную информацию, детали

2019-09-05 17:00 1560

 

Владимир Зеленский встретится с нардепами в экстренном порядке

Стало известно о том, что партия «Слуга народа» проведет в четверг, пятого сентября вечером закрытое заседание во главе с президентом Зеленским, передает Интерфакс-Украина.

В комментарии агентству заместитель главы фракции Евгения Кравчук отметила, что депутаты от «Слуги народа» будут встречаться регулярно:

«Дискуссии и работа у нас идут постоянно — в комитетах, в группах, а затем выносятся еще на совместное обсуждение во фракции. Откровенный разговор, нацеленный на результат. Так будет регулярно и всегда. Так мы видим внутрипартийную демократию и диалог», — подчеркнула она.

Фракция вечером проведет свое внутреннее закрытое заседание, на котором ожидается присутствие президента Украины Владимира Зеленского, сообщил агентству «Интерфакс-Украина» источник во фракции. Многие полагают, что «срочный сбор» нардепов связан с недавним заявлением президента РФ Владимира Путина «о нормализации отношений между Украиной и Россией», а также в связи с вопросом обмена пленными между странами, который ожидается в ближайшее время.

Напомним о том, что президент России Владимир Путин «отличился» весьма циничным заявлением в отношении Украины. Так на пленарном заседании ВЭФ в четверг, пятого сентября в контексте обсуждаемой темы об обмене пленными между РФ и Украиной российский президент заявил:

 «Обмен заключенными между РФ и Украиной был бы хорошим шагом к нормализации отношений двух стран». И добавил:

«Убежден в полной нормализации отношений РФ и Украины в исторической перспективе, в ближайшем будущем это зависит от руководства в Киеве», — сказал он. Более того, глава Кремля уточнил, что обмен будет крупным, масштабным:

«Достаточно сложно было принимать решение по конкретным людям, но подходим к финалу», — заявил он.

 Независимые источники в россСМИ, в тоже время отмечают:

«Причиной задержки обмена между Россией и Украиной был отказ Киева передать Москве Владимира Цемаха», — анонимно сообщил местным журналистам источник «Дождя».

Напомним о и том, что из-под стражи освободили фигуранта по делу сбитого MH17 Владимира Цемаха.

«Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи фигуранта по делу сбитого MH17 Владимира Цемаха».

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