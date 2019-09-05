Политика Новый министр обороны озвучил свои основные задачи

2019-09-05 20:00 312

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассказал о своих главных задачах на должности.

По словам министра, главными приоритетами для него являются уважение к военнослужащим, внедрение стандартов НАТО и порядочность.

"Первый приоритет - военнослужащие. Ценность их жизни и уважение к каждому из них. Как на передовой, так и в воинских частях", - подчеркнул Загороднюк.

При этом он пояснил, что на практике это означает улучшение питания, вещевого и медицинского обеспечения, качественное жилье, социальную поддержку, образование, изменение отношений между командирами и подчиненными.

Вторым приоритетом, по словам главы Минобороны, является внедрение в армии стандартов НАТО.

"За последние пять лет кое‑что было сделано, но теперь стандарты лучших армий мира должны стать реальностью", - отметил Загороднюк и добавил, что третьим приоритетом своей деятельности он видит "порядочность" - борьбу с коррупцией в армии.

Глава Минобороны заявил, что будет стремиться к прозрачности процессов в Министерстве обороны, чтобы "максимально исключить любую возможность для отдельных должностных лиц повлиять на решения". Загороднюк сказал, что в министерстве необходимо наладить систему контроля, мониторинга и аудита.