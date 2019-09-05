Политика В МИД Нидерландов отреагировали на освобождение Цемаха

2019-09-05 22:00 315

 

В Нидерландах обеспокоены решением украинского суда освободить из-под стражи бывшего боевика группировки "ДНР" Владимира Цемаха, который является важным свидетелем по делу о катастрофе рейса MH17. Об этом заявил глава МИД Нидерландов Стеф Блок, передает нидерландский портал Nieuws.

"Мы в курсе дел", – сказал Блок, добавив, что последние сообщения из Киева "вызывают много вопросов".

Стеф Блок отметил, что находится в тесном контакте с украинскими властями по поводу освобождения Цемаха.

Вместе с тем министр отказался вдаваться в детали и не стал раскрывать, была ли нидерландская сторона информирована об освобождении Цемаха заранее.

Ранее следователи из Совместной следственной группы (JIT) заявили, что хотели поговорить с бывшим боевиком группировки "ДНР" Владимиром Цемахом, но из-за решения суда освободить его из-под стражи это будет сложно. При этом отмечается, что решение суда на дело МН17 не повлияет.

Отметим, что украинская прокуратура требовала оставить под стражей одного из главарей т.н. "ДНР" Владимира Цемаха, которого 5 сентября суд освободил под личное обязательство, заявил представитель гособвинения Олег Пересада.

Напомним, что ранее 40 европейских политиков подписали обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не выдавать России Владимира Цемаха.

О его задержании стало известно в июне этого года. Как стало известно журналистам, в день задержания Цемах проводил жену на работу и позвал двоих друзей, с которыми за день выпил несколько бутылок водки.

 

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