Политика Депутата поймали на подделке документов - за фальшивый диплом грозит 5 лет тюрьмы

2019-09-06 19:36 138

Прокуратура подозревает депутата Киевского городского совета в использовании поддельного диплома о высшем образовании.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области, прокурор уже сообщил о подозрении депутату Киевсовета в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 358 УК Украины.

Если вину депутата VIII созыва Киевсовета докажут, то ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Следствие установило, что указанный депутат Киевсовета VIII созыва при трудоустройстве на работу в госорган использовал заведомо поддельные документы о получении высшего образования в одном из высших учебных заведений. Сейчас продолжается досудебное расследование.