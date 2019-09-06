Украина Кабмину Украины впервые в истории запретили покупать элитные канцтовары

2019-09-06 21:35 216

Сегодня стало известно, что министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет запретил закупать для чиновников даже блокноты с золотым теснением.

"Кабмин в режиме нон-стоп занимается производством всевозможных блокнотов. Некоторые из них — с золотым теснением. Обычно это пустая трата денег даже для частных компаний, а для Кабмина — и подавно. Поручил прекратить закупки чего-либо, кроме бумаги А4 и А5", - сообщил чиновник на своей страничке в Instagram.

Напомним, украинский бизнесмен Дмитрий Дубилет был назначен министром Кабинета министров 29 августа 2019 года.