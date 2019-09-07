Политика Я и Путин сделали все, что обещали - Зеленский

2019-09-07 15:00 525

Глава государства рассказал, как проходили переговоры об обмене заключенными между Россией и Украиной и отметил, что не все хотели этого обмена.

Президент Владимир Зеленский в субботу, 7 сентября, заявил, что его договоренности с президентом РФ Владимиром Путиным были выполнены в полной мере обеими сторонами.

Об этом он сказал в аэропорту Борисполь, где проходила встреча освобожденных из России украинцев.

"Я считаю, что первый этап выполнен. Я должен подтвердить, что я как президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин сделали все, что пообещали и сделали все, не меняя по ходу наши договоренности", - заявил Зеленский.

Он отметил, что формула обмена была сохранена согласно договоренностям.

"Сначала мы говорили, что возвращаются сначала моряки, но потом мы вышли на диалог, я очень рад, что это было наше предложение о другом формате, дополнение к нашим морякам наших политзаключенных", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, "некоторые люди не хотели", чтобы обмен состоялся. Он пообещал, что когда-то эти фамилии станут известны.

Зеленский также сообщил, что операция проходила в условиях секретности "потому что мы знали, что не все хотят возвращения".

Напомним, сегодня в аэропорту Борисполь приземлился самолет с освобожденными украинцами. Их встречали родственники и руководство страны.

Как сообщалось, сегодня из Киева и Москвы синхронно вылетели самолеты с заключенными, которые были освобождены обеими странами в рамках обмена удерживаемыми лицами.