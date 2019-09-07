Сегодня состоялся долгожданный обмен пленными между РФ и Украиной. Преиздент Владимир Зеленский встретил ребят в аэропорту "Борисполь" и уже успел пообщаться с режиссером Олегом Сенцовым. Пресс-служба ОПУ опубликовала список всех пленных, которых российская сторона вернула на родину.
▪️ Роман Сущенко.
▪️ Олег Сенцов.
▪️ Александр Кольченко.
▪️ Владимир Балух.
▪️ Станислав Клих.
▪️ Николай Карпюк.
▪️ Алексей Сизонович.
▪️ Павел Гриб.
▪️ Эдем Бекиров.
▪️ Евгений Панов.
▪️ Артур Панов.
▪️ Роман Мокряк, командир МБАК "Бердянск".
▪️ Юрий Безъязычный, моторист-электрик.
▪️ Андрей Артеменко, старший комендор.
▪️ Андрей Эйдер, комендор-сигнальщик.
▪️ Богдан Головаш, выпускник ИВМС.
▪️ Денис Гриценко, командир 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования.
▪️ Василий Сорока, капитан, находившихся на борту МБАК "Бердянск".
▪️ Богдан Небылица, командир МБАК "Никополь".
▪️ Вячеслав Зинченко, комендор-сигнальщик.
▪️ Сергей Цибизов, комендор-сигнальщик.
▪️ Сергей Попов, заместитель командира дивизиона по электромеханической части - начальник электромеханической службы 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования.
▪️ Владислав Костышин, выпускник ИВМС.
▪️ Андрей опрыскать, моторист-электрик МБАК "Вышгород".
▪️ Андрей Драч, капитан, находившихся на борту МБАК "Никополь".
▪️ Олег Мельничук, командир рейдового буксира "Яны Капу".
▪️ Михаил Власюк, моторист-электрик.
▪️ Виктор Беспальченко, комендор.
▪️ Владимир Терещенко, комендор.
▪️ Евгений Семидоцкий, марсовый.
▪️ Владимир Лесной, командир 31-го дивизиона судов обеспечения.
▪️ Андрей Шевченко, главный старшина дивизиона.
▪️ Владимир Варимез, старший радиотелеграфист НК "Смела" 31-го дивизиона судов обеспечения.
▪️ Сергей Чулиба, командир отделения мотористов НКА "Новая Каховка", 31-го дивизиона судов обеспечения.
▪️ Юрий Будзило, командир радиотехнического взвода управления 21-й отдельной г / т роты морского командования.