Политика Зеленский изменит жизнь украинцев одной подписью, подробности исторического решения

2019-09-07 15:30 9315

 

В Конституцию Украины внесут изменения, и должны сделать это очень скоро

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук рассказал, когда команда Владимира Зеленского внесет важные поправки в Конституцию Украины.

Как отметил Стефанчук, неотложные изменения примут в течение ближайшего года, а самые важные — в течение этого. Представитель президента отметил, что внести изменения в первый год можно, благодаря большой поддержке украинцев.

Кроме того, когда есть наработанные механизмы, то и имеется возможность провести их через Верховную Раду. А также — у депутатов есть шанс промониторить, насколько хорошо они достигли своей цели.

Стефанчук рассказал, что возможность принятия новой Конституции Украины — тема, которая должна пройти дискуссию и для этого нужны различные подходы.

По словам представителя президента, власть пришла к ситуации, когда отсутствует единственный верно толкующийся юридический текст Конституции. Это говорит о неспланированной, невзвешенной и невыверенной работе ВР. В результате у государства нет единого унифицированного текста Конституции.

Стефанчик уверен, что неправильно, когда любая реформа касалась главного документа страны в виде изменения полномочий органов власти, и при этом ни разу не говорилось о гарантиях прав человека и гражданина.

Стефанчук предлагает провести «функциональный аудит государства» и определить, какой институт за что отвечает.

Напомним, политолог, кандидат наук по государственному управлению Виктор Таран сообщил, что решение Конституционного суда по депутатской неприкосновенности появится тогда, когда рейтинги власти начнут падать.

Народные депутаты указали на ошибку — заседания комитетов не могут проходить между сессиями.

Кроме того, вывод Конституционного суда нужно имплементировать в нормы закона, а всего этого не было сделано.

 Эксперт сообщил, что обжаловать решение парламента в состоянии любой орган законодательной инициативы, ведь процедура прописана в Конституции.

Однако проблема на сегодня состоит в том, что, несмотря на все существующие основания для отмены, Конституционный суд не будет готов этого сделать.

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