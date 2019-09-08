Политика Зеленский провел телефонный разговор с Путиным: о чем говорили

2019-09-08 00:47 609

 

Телефонный разговор лидеров двух стран состоялся по инициативе Киева, подчеркнули в Кремле.

Президент Украины Владимир Зеленский и российский лидер Владимир Путин провели телефонный разговор. Об этом вечером 7 сентября сообщил Офис украинского лидера в Facebook.

Отмечается, что главы государств остались довольны результатом выполнения договоренностей в рамках первого этапа на пути к нормализации диалога.

Также лидеры двух стран договорились в ближайшее время обсудить дату проведения встречи в нормандском формате.

Кроме того, речь шла о дальнейших шагах в рамках Минского процесса по урегулированию конфликта на Донбассе.
Как подчеркнули в Кремле, разговор состоялся по инициативе президента Украины. По данным российской стороны, лидеры договорились продолжать дальнейшие контакты.

Зеленский рассказал о новых договоренностях с РФ

Напомним, в субботу, 7 сентября, состоялся обмен пленными между Россией и Украиной. В аэропорту Борисполь приземлился самолет с 35 украинскими гражданами, в числе которых Роман Сущенко, Олег Сенцов, Владимир Балух, Станислав Клых и моряки, задержанные в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

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