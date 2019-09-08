Политика Россия готова вернуть Украине захваченные в Керченском проливе корабли

2019-09-08 00:53 636

Россия готовится вернуть Украине захваченные в ноябре 2018 года в Керченском проливе украинские корабли. Об этом сообщил адвокат украинских моряков Николай Полозов.

"Для России было крайне важно продемонстрировать сохранить лицо и свой тезис о том, что юрисдикция трибунала на них не распространяется. Если бы освободили только моряков, это выглядело бы как - ну все - выполнили решение трибунала, а тут вроде как большой обмен. Они этим прикрываются", - цитирует РБК слова Полозова.

Адвокат отметил, что для России важно выполнить решение международного трибунала, и именно поэтому корабли вернут Украине.