Зеленский после разговора с Путиным резко высказался о будущем Донбасса: «скоро будет…»

Президент Владимир Зеленский сделал громкое заявление на счет войны на Донбассе
По его словам, разведение сил на Востоке будет происходить в два этапа. План по урегулированию военного конфликта он озвучил после встречи освобожденных украинских пленных в аэропорту «Борисполь».
«Я надеюсь, что скоро у нас будет новая встреча в нормандском формате, и мы проговорим все шаги на ближайшее будущее, чтобы завершить эту ужасную войну», — отметил глава государства.
Также 7 сентября Зеленский заявил, что провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным. Он сказал, что обе стороны выполнили обещанное и что это еще не конец — дальше также будет продолжаться освобождение пленных.
Как мы писали ранее, 7 сентября самолет, на котором находятся украинские пленные приземлился в киевском «Борисполе». Присутствующие встретили его приземление аплодисментами. Также известно, что самолет с российскими заключенными — приземлился во «Внуково», Украина накануне отпустила под личные обязательства 19 человек, которые пошли на обмен, 16 были помилованы.
В субботу, 7 сентября, после полудня в аэропорту «Борисполь» освобожденных украинцев встречали их родные, президент Владимир Зеленский, пресса, глава Службы безопасности Украины Иван Баканов и глава МВД Арсен Аваков.