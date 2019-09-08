Политика Зеленский после разговора с Путиным резко высказался о будущем Донбасса: «скоро будет…»

2019-09-08 00:58 23898

Президент Владимир Зеленский сделал громкое заявление на счет войны на Донбассе

По его словам, разведение сил на Востоке будет происходить в два этапа. План по урегулированию военного конфликта он озвучил после встречи освобожденных украинских пленных в аэропорту «Борисполь».

«Я надеюсь, что скоро у нас будет новая встреча в нормандском формате, и мы проговорим все шаги на ближайшее будущее, чтобы завершить эту ужасную войну», — отметил глава государства.

Также 7 сентября Зеленский заявил, что провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным. Он сказал, что обе стороны выполнили обещанное и что это еще не конец — дальше также будет продолжаться освобождение пленных.

Как мы писали ранее, 7 сентября самолет, на котором находятся украинские пленные приземлился в киевском «Борисполе». Присутствующие встретили его приземление аплодисментами. Также известно, что самолет с российскими заключенными — приземлился во «Внуково», Украина накануне отпустила под личные обязательства 19 человек, которые пошли на обмен, 16 были помилованы.

В субботу, 7 сентября, после полудня в аэропорту «Борисполь» освобожденных украинцев встречали их родные, президент Владимир Зеленский, пресса, глава Службы безопасности Украины Иван Баканов и глава МВД Арсен Аваков.

В Украину вернулись 24 украинских военных моряков и 11 помилованных. Среди них — режиссер Олег Сенцов. В сети появилось видео, когда пленные украинцы выходят из самолета уже на родной для них, украинской земле — крайне символические и эмоциональные моменты фиксируют камеры. Пленные граждане Украины выглядят обессиленными, немного растерянными, но счастливыми.