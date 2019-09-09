Мир Радиотелескоп FAST перехватил загадочные радиосигналы из глубокого космоса

2019-09-09 14:45 261

Китайские астрономы, работающие на крупнейшем в мире сферическом радиотелескопе, зафиксировали повторяющиеся быстрые радиовсплески - загадочные сигналы, идущие от источника, находящегося, вероятно, на расстоянии в три миллиарда световых лет от Земли.

"Сигналы принятые на крупнейшем в мире сферическом радиотелескопе с пятисотметровой апертурой (в оптике - действующее отверстие оптического прибора, определяющего его возможность собирать свет), они тщательно проверены и обработаны", - говорится в заявлении специалистов Китайских астрономических обсерваторий при Академии наук КНР.

Напомним, сферический радиотелескоп с пятисотметровый апертурой, известный как телескоп FAST, расположенный в горах южнокитайской провинции Гуйчжоу.

Быстрые радиовсплески представляют собой импульсы длительностью несколько миллисекунд. До сих пор у ученых нет обоснованного объяснения их природы.