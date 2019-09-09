Политика Синоптик рассказала, когда закончится бабье лето

2019-09-09 20:00 522

В Украине в течение ближайших дней сохранится теплая погода. Однако бабье лето может закончиться уже 14-15 сентября.

Об этом сообщает в понедельник, 9 сентября, синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

«10-го сентября огромная масштабная полоса высокого атмосферного давления, которая вытянулась от Атлантики через всю континентальную Европу в Украину, принесет сухую малооблачную солнечную погоду.

У нас повсюду - бабье лето. Разве что на Закарпатье и в Карпатах какие-то районные дожди заявят о своем несогласии с главной антициклональной линией», - отметила она.

Диденко также отметила, температура воздуха составит +24+29 градусов. Ветер ожидается юго-восточный и восточный, 3-8 м/с, на западе и в Приазовье отдельные порывы до 15 м/с.

«В Киеве вторник будет замечательным - сухо, малооблачно, днем в столице ожидается около 27 градусов. Еще раз напоминаю, что молодое бабье лето продлится не вечно, уже в ближайшие выходные погода изменится, станет существенно холоднее», - отметила она.

Синоптик уточнила, что существенное похолодание и дожди будут уже 14-15 сентября.