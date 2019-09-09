Политика Что такое формула Штайнмайера, о которой заявил Путин

2019-09-09 18:00 603

8 сентября президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры относительно Украины. Согласно данным российской стороны лидеры обсудили разведение сил и средств на согласованных участках линии соприкосновения на Донбассе и закрепление в письменном виде "формулы Штайнмайера".

Формула Штайнмайера пришла на смену плана Мореля

В конце 2015 года глава Министерства иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предложил алгоритм имплементации Минских соглашений. Он предусматривал параллельное выполнения ряда пунктов минских договоренностей. СМИ нарекли этот план "формулой Штайнмайера". Стоит отметить, что это не первая "формула" для активизации второго Минского процесса. До этого сдвинуть процесс с мертвой точки пытался французский дипломат Пьер Морель. Он предложил план, согласно которому вначале Украина должна была легализировать незаконные вооруженные формирования (НВФ) самопровозглашенных республик и только после этого провести выборы на неподконтрольных территориях. "План Мореля" не был поддержан украинской стороной.

В свою очередь, Штайнмайер предложил параллельно выполнять Минские договоренности. Так, согласно его "формуле", вначале Украина должна была ввести в действие закон о выборах на Донбассе и только потом стороны отводят войска. Следующий шаг – проведение выборов, и после признания их со стороны ОБСЕ Украина должна была предоставить Донбассу особый статус. Далее, согласно формуле, реализуется пункт о полном выводе НВФ и возвращении контроля над государственной границей Украины.

Почему "формула Штайнмайера" не прижилась

Во времена Петра Порошенко реализовывать "формулу Штайнмайера" не собирались. Причин несколько. Во-первых, это не официальный документ, а просто предложение тогдашнего главы МИД ФРГ. Во-вторых, реализация "формулы" осложнялась тем, что она выгодна российской стороне – вначале выборы, потом граница. В-третьих, в 2016 году уже стало понятно, что администрация Порошенко вообще не собирается выполнять Минские соглашения, а ситуация на Донбассе переходила в стадию тлеющего конфликта, который был выгоден прошлой администрации.

Почему о "формуле Штайнмайера" вспомнили сейчас

После обмена пленными между Украиной и Россией стороны готовятся к большим переговорам в рамках "Нормандской четвертки". Каждая из сторон накануне переговоров предъявляет свои требования. Президент России Путин выразил желание закрепить "формулу Штайнмайера" в качестве основного пошагового плана для обсуждения на встрече лидеров. Это не значит, что "формула" станет единственным вариантом решения конфликта, Зеленскому нужно будет выработать компромиссное встречное предложение, которое устроит все стороны. Но, к сожалению, на данный момент команда ЗЕ так и не представила своей стратегии решения конфликта на Востоке.