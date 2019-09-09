Политика Лавров прокомментировал слова Зеленского о разведении сил на Донбассе

2019-09-09 21:00 444

В Москве приветствует «готовность Киева к разведению сил и средств по линии соприкосновения сторон на Донбассе».

Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной конференции по итогам встречи глав МИД и Минобороны РФ и Франции в формате «2+2».

«Мы отметили с российской стороны весьма и весьма позитивные заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что он заинтересован в решении через работу «нормандского формата» и контактной группы вопроса о разведении сил и средств на линии соприкосновения, начиная с тех регионов, которые были согласованы еще три года назад лидерами «нормандского формата», а затем и на всем протяжении этой линии соприкосновения», — сказал министр.

Известно, что Лавров настаивает на «формуле Штайнмайера» на Донбассе.

Также сегодня стало известно, что и Франция оценила шаги Зеленского и высказалась о санкциях для России. В частности, Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что снимать санкции Европейского Союза с России еще рано.

Как сообщалось ранее, российские эксперты назвали варианты отношения РФ к президенту Украины. По их мнению есть у России есть четыре маркера отношения к Зеленскому.

Напомним, помощник президента Украины Ермак рассказал, как Зеленский говорит с Путиным. Он отметил, что Зеленский и Путин разговаривают друг с другом на равных.