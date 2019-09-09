Политика Лавров прокомментировал слова Зеленского о разведении сил на Донбассе

2019-09-09 21:00 444

 

В Москве приветствует «готовность Киева к разведению сил и средств по линии соприкосновения сторон на Донбассе».

Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной конференции по итогам встречи глав МИД и Минобороны РФ и Франции в формате «2+2».

«Мы отметили с российской стороны весьма и весьма позитивные заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что он заинтересован в решении через работу «нормандского формата» и контактной группы вопроса о разведении сил и средств на линии соприкосновения, начиная с тех регионов, которые были согласованы еще три года назад лидерами «нормандского формата», а затем и на всем протяжении этой линии соприкосновения», — сказал министр.

Известно, что Лавров настаивает на «формуле Штайнмайера» на Донбассе.

Также сегодня стало известно, что и Франция оценила шаги Зеленского и высказалась о санкциях для России. В частности, Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что снимать санкции Европейского Союза с России еще рано.

Как сообщалось ранее, российские эксперты назвали варианты отношения РФ к президенту Украины. По их мнению есть у России есть четыре маркера отношения к Зеленскому.

Напомним, помощник президента Украины Ермак рассказал, как Зеленский говорит с Путиным. Он отметил, что Зеленский и Путин разговаривают друг с другом на равных.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

На Донбассе сократилось число обстрелов, но снова есть раненные

2019-09-09 10:41 333

Зеленский после разговора с Путиным резко высказался о будущем Донбасса: «скоро будет…»

2019-09-08 10:00 149832

У Зеленского раскрыли детали секретного решения по Донбассу: «Это меры для…»

2019-09-07 11:55 51438

Телеканал NewsOne запросил помощи у президента ПАСЕ из-за давления

2019-09-06 14:12 1206

Еще новости в разделе "Политика"

Сенцова и Кольченко вызвали в прокуратуру сразу после освобождения

2019-09-09 21:30 264

Лавров прокомментировал слова Зеленского о разведении сил на Донбассе

2019-09-09 21:00 444

Синоптик рассказала, когда закончится бабье лето

2019-09-09 20:00 522

Рябошапка хочет зарплату прокурорам как у судей

2019-09-09 19:30 282
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Сенцова и Кольченко вызвали в прокуратуру сразу после освобождения 2019-09-09 21:30 264
Лавров прокомментировал слова Зеленского о разведении сил на Донбассе 2019-09-09 21:00 444
Синоптик рассказала, когда закончится бабье лето 2019-09-09 20:00 522
Рябошапка хочет зарплату прокурорам как у судей 2019-09-09 19:30 282

Лента

22:00 Стало известно, когда Рада рассмотрит бюджет на 2020 год
21:30 Сенцова и Кольченко вызвали в прокуратуру сразу после освобождения
21:00 Лавров прокомментировал слова Зеленского о разведении сил на Донбассе
20:30 Курс валют после выходных – доллар и евро подешевели
20:00 Синоптик рассказала, когда закончится бабье лето
19:30 Рябошапка хочет зарплату прокурорам как у судей
19:00 Помощник президента рассказал, как Зеленский говорит с Путиным
18:30 Названы три условия для выполнения газового соглашения между Украиной, Польшей и США
18:00 Что такое формула Штайнмайера, о которой заявил Путин
17:30 Минобороны рассказало о состоянии здоровья моряков