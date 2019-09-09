Политика Сенцова и Кольченко вызвали в прокуратуру сразу после освобождения

2019-09-09 21:30 267

Освобожденных из колоний в РФ украинцев Олега Сенцова и Александра Кольченко вызвали для дачи показаний в Прокуратуру Автономной Республики Крым. Об этом заявила пресс-секретарь прокуратуры Екатерина Диденко.

По словам Диденко, Сенцов и Кольченко дадут показания по делу об их похищениях весной 2014 года в аннексированном Крыму.

Также сообщается, что прокуратура вызовет их на допрос лишь тогда, когда бывшие политзаключенные пройдут полностью медицинское обследование в больнице.

"В деле о похищении Сенцов и Кольченко должны предоставить статус потерпевших", - подчеркнула Диденко.