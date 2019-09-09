Политика Сенцова и Кольченко вызвали в прокуратуру сразу после освобождения

2019-09-09 21:30 267

 

Освобожденных из колоний в РФ украинцев Олега Сенцова и Александра Кольченко вызвали для дачи показаний в Прокуратуру Автономной Республики Крым. Об этом заявила пресс-секретарь прокуратуры Екатерина Диденко.

По словам Диденко, Сенцов и Кольченко дадут показания по делу об их похищениях весной 2014 года в аннексированном Крыму.

Также сообщается, что прокуратура вызовет их на допрос лишь тогда, когда бывшие политзаключенные пройдут полностью медицинское обследование в больнице.

"В деле о похищении Сенцов и Кольченко должны предоставить статус потерпевших", - подчеркнула Диденко.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В РФ хотят обменять Сенцова на главаного свидетеля по делу о сбитом Боинге

2019-09-06 10:40 2019

Украинских политзаключенных перевели в СИЗО Лефортово - готовят к выдаче

2019-08-22 09:12 921

Полицейского поймали на торговле уликами - уничтожал доказательства за деньги

2019-07-18 14:12 828

ТРАГЕДИЯ Прокуратура Мариуполя расследует гибель матери и ребенка в роддоме

2019-06-25 10:41 1233

Еще новости в разделе "Политика"

Сенцова и Кольченко вызвали в прокуратуру сразу после освобождения

2019-09-09 21:30 267

Лавров прокомментировал слова Зеленского о разведении сил на Донбассе

2019-09-09 21:00 444

Синоптик рассказала, когда закончится бабье лето

2019-09-09 20:00 522

Рябошапка хочет зарплату прокурорам как у судей

2019-09-09 19:30 282
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Сенцова и Кольченко вызвали в прокуратуру сразу после освобождения 2019-09-09 21:30 267
Лавров прокомментировал слова Зеленского о разведении сил на Донбассе 2019-09-09 21:00 444
Синоптик рассказала, когда закончится бабье лето 2019-09-09 20:00 522
Рябошапка хочет зарплату прокурорам как у судей 2019-09-09 19:30 282

Лента

22:00 Стало известно, когда Рада рассмотрит бюджет на 2020 год
21:30 Сенцова и Кольченко вызвали в прокуратуру сразу после освобождения
21:00 Лавров прокомментировал слова Зеленского о разведении сил на Донбассе
20:30 Курс валют после выходных – доллар и евро подешевели
20:00 Синоптик рассказала, когда закончится бабье лето
19:30 Рябошапка хочет зарплату прокурорам как у судей
19:00 Помощник президента рассказал, как Зеленский говорит с Путиным
18:30 Названы три условия для выполнения газового соглашения между Украиной, Польшей и США
18:00 Что такое формула Штайнмайера, о которой заявил Путин
17:30 Минобороны рассказало о состоянии здоровья моряков