ВОЙНА В Украине Украинцы смогут получить сразу две надбавки к пенсии: кого коснется

2022-12-24 13:00

В Украине некоторым женщинам могут предоставить право на назначение сразу двух надбавок к пенсии.

Такую возможность прописали народные депутаты в законопроекте №8123.

Так, говорится о многодетных женщинах, потерявших на войне мужа-кормильца.

Исходя из проекта закона, матерям-героиням предлагают назначать, кроме собственных надбавок к пенсиям за особые заслуги перед Украиной, еще и дополнительную - надбавку мужа, если он погиб на фронте.

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Матерью-героиней считается женщина, которая воспитала до восьмилетнего возраста пять или более детей. К тому же это могут быть и приемные дети.

На данный момент в Украине таким категориям женщин при вышеуказанных обстоятельствах предусматривается надбавка на выбор: либо собственная, либо мужа. При этом выбрать можно наиболее выгодную.

Следует отметить, что по состоянию на декабрь 2022 года размер пенсий (надбавок) за особые заслуги составляет 20-40% прожиточного минимума (от 418 до 837 грн). Такую надбавку дают вместе с основной пенсией ежемесячно.

Напомним, ПФУ ответил, когда можно обращаться за назначением пенсии по возрасту