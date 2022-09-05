Экономика Украина и ЕС заключили сразу пять важных соглашений: помощь увеличится

2022-09-05 22:00

Украина подписала сразу пять соглашений с Европейским Союзом, которые приближают страну к вступлению в блок. В их число вошло и соглашение, которое поможет запустить "таможенном безвизе" с 1 октября. Кроме того, документы затронули налоговую и цифровую сферы, а также предоставление Украине бюджетной поддержки.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он обнародовал список новых соглашений с ЕС:

1. Соглашение об участии Украины в программе ЕС для сотрудничества в таможенной сфере

Украина присоединится к программе сотрудничества в таможенной сфере с бюджетом около 1 млрд евро. Это позволит повысить квалификацию наших таможенников, участвовать в разработке и использовании европейских электронных систем. А с 1 октября откроется "таможенный безвиз" с ЕС.

2. Соглашение об участии Украины в программе ЕС "Цифровая Европа" (2021-2027)

По словам Шмыгаля, это часть "цифрового безвиза" из ЕС. Программа "имеет бюджет в 7,5 млрд евро и направлена на развития проектов по пяти направлениям: суперкомпьютеры, искусственный интеллект, кибербезопасность, цифровые навыки, обеспечение широкого использования цифровых технологий в экономике и обществе.

3. Соглашение об участии Украины в программе ЕС по сотрудничеству в налоговой сфере Fiscalis

Государственная налоговая служба Украины сможет обмениваться информацией с коллегами из ЕС. Также в области налогообложения в Украине будут использоваться современные европейские ИТ-системы.

4. Соглашение о предоставлении Украине бюджетной поддержки на 500 млн евро

Средства имеют целевое назначение. Они пойдут на обеспечение жильем внутренне перемещенных лиц, а также на поддержку малых фермеров.

5. Соглашение об увеличении бюджета Еврокомиссии на гранты для Украины на 122 млн евро

"Это позволит обеспечить финансирование приоритетных для Украины проектов и ускорить их получение благодаря тому, что гранты могут предоставляться напрямую органам государственной власти, местного самоуправления и общественным организациям", – отметил Шмыгаль.