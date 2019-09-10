Курьезы Набравшая на выборах 8 голосов Надежда Савченко официально стала безработной

2019-09-11 08:10 201

Как сообщают СМИ, бывший народный депутат Верховной Рады Надежда Савченко подала документы в Центр занятости.

Таким образом в Украине появился наверное первый в истории экс-нардеп, официально безработный. Причем, бывший первый номер в списках партии Тимошенко, за освобождением которого из российского плена следила вся Европа.

«5 сентября я подала документы в центр занятости. С сегодняшнего дня я нахожусь в официальном статусе безработного гражданина Украины. Я ищу работу», — сообщила экс-нардеп.

Напомним, на минувших выборах в парламент Надежда Савченко набрала всего восемь голосов избирателей. Если не принимать во внимание несколько технических кандидатов, которые даже сами не потрудились за себя проголосовать и получили по 0 голосов, это можно считать антирекордом.