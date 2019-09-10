Политика Повышавшего тарифы экс-главу НКРЭКУ Дмитрия Вовка подали в международный розыск

2019-09-11 09:13 99

НАБУ официально обратилось в Интерпол с просьбой объявить в международный розыск и задержать бывшего председателя Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Дмитрия Вовка.

"Документы на розыск и задержание отправили (в Интерпол)", - сообщил "Українським новинам" источник в правоохранительных органах.

По его словам, решение Интерпол пока не принял. Однако известно, что бывший чиновник с семьей срочно выехал в Бельгию.

Напомним, экс-чиновник подозревается в хищениях по делу "Роттердам+". 8 августа 2019 года в НАБУ сообщили, что не нашли документального подтверждения тому, что уголь в Украину завозился из Роттердама по морю в тех объемах, о которых заявляла НРКЭКУ. В результате этого цены на электроэнергию были многократно завышены, что взвинтило цены на продукты, услуги и так далее. Сам Вовк считает, что он и его сотрудники столкнулись с политическим характером преследования. Также он заявил, что не готов возвращаться в Украину, потому что не верит в независимость судебной системы.