Украина Пенсия в Украине: одна категория граждан получит доплаты

2019-09-10 18:30 1521

В Украине закон предусматривает, что граждане, которые имеют сверхнормативный стаж смогут рассчитывать на доплату - это украинцы со сверхнормативным стажем.

Украинские законы предусматривают доплату пенсионерам за сверхнормативный стаж. Об этом сообщает официальное издание Фискальной службы Украины «Вісник».

В сообщении СМИ, говорится что статьей 28 Закона Украины от 09.07.2003 г. № 1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» установлено: каждый полный год страхового стажа свыше 35 лет мужчинам и 30 лет женщинам пенсия по возрасту увеличивается на 1% размера пенсии.

Вместе с тем, доплата не может превышать 1% минимального размера пенсии по возрасту, которая насчитывается в соответствии со ст. 27 указанного Закона.

Законодательство также предусматривает, что у гражданина сверхнормативный страховой стаж не может быть ограничен.

Пункт 41 Заключительных положений Закона № 1058 сохраняет установления минимального размера пенсии по возрасту и доплаты за сверхнормативный стаж при наличии у мужчин 25 лет, а у женщин 20 лет страхового стажа.

Однако это касается тех лиц, пенсии которым назначены до 01.10.2011 г. и после этой даты не перечислялись с учетом заработной платы за периоды страхового стажа, приобретенного после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии.

Как мы писали раньше, украинские правозащитники заявляют, что государству придется возвращать долг по пенсиям переселенцам с Донбасса. В частности, даже после смерти ВПЛ его наследники могут претендовать на эти «задолженности».