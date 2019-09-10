Украина Два мощных антициклона принесут летнюю погоду в Украину

2019-09-10 19:00 501

 

Лето не пускает осень в Украину – завтра, 11 сентября, все еще будет очень теплая и комфортная погода: без дождей и до +29. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, два мощных антициклона с востока и запада Европы предопределят в большинстве стран, включая Украину, сухую малооблачную солнечную погоду.

"Кроме сухой погоды украинцев порадует комфортная температура воздуха. В течение дня ожидается 25-29 градусов. Ветер восточного и юго-восточного направления 3-8 м/с. В столице будет наблюдаться идеальный синоптический комфорт, ни какой "метеозрады": ни дождя, ни тумана, ни жары, ясно, сухо, 27 градусов", – написала Диденко.

Синоптик отметила, что теплый воздух продержится до выходных, а в субботу-воскресенье пройдут периодические дожди и похолодает.

"В восточных областях, на юге и в большинстве центральных областей Украины на выходных еще продлится теплая погода. А завтра, 11 сентября, везде – прекрасная осень", – добавила она.

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