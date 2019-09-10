Украина Цены в Украине рекордно подскочили: что произошло, «такого не было никогда»

2019-09-10 20:30 678

Рекордно подскочили цены на любимый украинцами продукт

Так, цены на картофель в нынешнем сезоне достигли исторического максимума – 20-25 гривен за килограмм.

Эксперты объясняют это тем, что прогнозируемый урожай в этом году меньше.

«Игроки рынка констатируются плохой урожай молодого картофеля, и прогнозируют также более низкие урожаи поздних сортов. В текущем году уборочные работы раннего картофеля стартовали позже обычного. Сейчас ограниченное предложение отечественного картофеля рынок компенсировал импортным товаром», – рассказал эксперт.

Отмечается, что в этом году урожайность хуже из-за погодных условий

«Уже не раз говорили о снижении урожайности ранних и средних сортов картофеля в полтора раза к предыдущему году. Именно поэтому летом мы увидели рекордно высокие цены на эту продукцию», – отметила она.

Однако за последнюю неделю цены на картофель уже начали снижаться. Вероятно, в будущем украинцев ожидает сезонное падение цен и снижение темпов импорта, поскольку в активной фазе сейчас уборка поздних сортов украинской картошки.

Ранее сообалось, что в Украине до конца 2019 года вырастут цены на основные продукты питания – молоко, мясо, хлеб, овощи. О темпах инфляции в стране рассказал глава Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко.

По словам эксперта, инфляция с сентября будет расти, однако подорожание продуктов не будет существенным, поскольку «дальше дорожать уже некуда».