Соцпомощь будут выдавать по-новому: на что рассчитывать украинцам

Программу выплаты социальной помощи ждут изменения
Об этом сообщила Министр социальной политики Юлия Соколовская во время встречи с директором Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен.
Как уточнили в пресс-службе правительства, речь идет о тех подходах к выплатам социальной помощи, которые предусмотрены в проекте бюджета на 2020 год.
По ее словам, министерство сейчас изучает сразу несколько новых инициатив по изменению системы выплат пособий социально незащищенным слоям населения. К примеру, в Украине хотят внедрить систему Е-social (централизованная электронная система по управлению социальной поддержкой населения).
«Но главная идея — Министерство социальной политики должно увеличивать уровень поддержки наиболее уязвимых слоев общества», — сообщила Соколовская.
При этом министр подчеркнула, что важной задачей министерства также остается пробуждать стимул к работе у трудоспособного населения Украины.
Ранее сообщалось, что украинские полицейские с 2020 года будут получать две социальные помощи ежегодно (так же, как и государственные служащие). Прежде для копов была предусмотрена только одна соцпомощь — на оздоровление в размере должностного оклада. Со следующего года к ней добавится еще одна — на решение социально-бытовых вопросов.
Размер такой помощи также не будет превышать размер одного месячного оклада. Размеры социальных выплаты будут определять исходя из имеющегося финансирования правоохранительных органов государством.