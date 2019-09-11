Украина Сепаратисты снова нарушили режим прекращения огня - ранены шестеро солдат

2019-09-11 14:43 123

За минувшие сутки сепаратисты 19 раз нарушили режим прекращения огня: они обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Как сообщает пресс-центр Штаба ООС, в результате обстрелов сепаратистов позиций подразделений Объединенных сил четверо военнослужащих получили ранения, а еще два - боевые травмы.

В секторе оперативно-тактической группировки Восток противник совершил 11 обстрелов позиций Объединенных сил: неподалеку Богдановки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды вблизи Новотроицкого - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; дважды неподалеку Авдеевки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды вблизи Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; неподалеку Красногоровки - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Гнутово - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; неподалеку Пищевика - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

В зоне ответственности оперативно-тактической группировки Север противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил: неподалеку Катериновки - из автоматического гранатомета; вблизи Крымского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Новозвановки - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Новотошковского - из миномета калибра 82 мм, вооружение БМП, автоматического гранатомета и стрелкового оружия; дважды неподалеку Майорской - из миномета калибра 82 мм и стрелкового оружия; вблизи Крымского - из вооружения БМП, станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; неподалеку Попасной - из ручных противотанковых гранатометов.