Политика Европейский суд проводит слушание по делу об аннексии Крыма - Украина против РФ

2019-09-11 15:14 99

Большая палата Европейского суда по правам человека начала слушание по делу "Украина против России" по Крыму.

Первоначальное заявление Украины было подано 13 марта 2014 года. Украины заявила, что с 27 февраля 2014 года Российская Федерация контролирует Автономную Республику Крым, которая является неотъемлемой частью Украины.

Украина ссылается на нарушение нескольких статей Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В частности, правительство-заявитель утверждает, что существовала административная практика убийств украинских военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц, которую было возможно приписать Российской Федерации.

опросы украинской и российской стороне задал судья от Чехии Алеш Пейчала. Примечательно, что судья предположил, что компромисс практически неизбежен.

"Мы знаем из истории, что любые конфликты между государствами должны завершаться компромиссом. Готовы ли вы на компромисс и в какой степени, а если нет, то почему?" - спросил судья.

После перерыва для консультаций стороны взяли слово, но обе попытались уйти от прямого ответа, однако тональность комментариев оказалась противоположной.

"Любое решение конфликта по Крыму должно включать возвращение Крыма под полный суверенитет Украины", - пояснил британский адвокат Бен Эммерсон, представляющий на слушаниях позицию Украины.

"Мы уважаем то улучшение в отношениях, вы слышали об обмене, и мы рассчитываем на дальнейшее улучшение, но это - все, что я могу ответить сейчас", - заявил представитель РФ Михаэль Свейнстон, избегая конкретики, но утверждает, что Москва ждет нормализации отношений с Киевом.

Правительственный уполномоченный Иван Лищина после завершения слушаний в ЕСПЧ заявил, что первое решение ЕСПЧ по Крыму ожидается через 6-12 месяцев.

"Можно надеяться, что в течение шести-двенадцати месяцев будет решение суда о приемлемости нашей жалобы по Крыму", - спрогнозировал он.

Это решение определит, имеет ли ЕСПЧ право рассматривать жалобу по существу, поскольку Россия это категорически отрицает. Сроки рассмотрения дела по существу Лищина прогнозировать не стал.

Также уполномоченный Украины сообщил, что следующая жалоба Украины против России, которая будет рассматриваться в ЕСПЧ, касается нарушений прав человека на Донбассе. В октябре уже новое правительство должно представить материалы, их подготовка ведется.

Напомним, в феврале Европейский суд по правам человека принял решение о переносе на неопределенный срок публичных слушаний по делу. Суд должен рассмотреть вопрос о том, осуществляла ли Россия фактический контроль территории Крыма еще до "юридического оформления" аннексии.