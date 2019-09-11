Политика Европейский суд проводит слушание по делу об аннексии Крыма - Украина против РФ

2019-09-11 15:14 99

Большая палата Европейского суда по правам человека начала слушание по делу "Украина против России" по Крыму.

Первоначальное заявление Украины было подано 13 марта 2014 года. Украины заявила, что с 27 февраля 2014 года Российская Федерация контролирует Автономную Республику Крым, которая является неотъемлемой частью Украины.

Украина ссылается на нарушение нескольких статей Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В частности, правительство-заявитель утверждает, что существовала административная практика убийств украинских военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц, которую было возможно приписать Российской Федерации.

опросы украинской и российской стороне задал судья от Чехии Алеш Пейчала. Примечательно, что судья предположил, что компромисс практически неизбежен.

"Мы знаем из истории, что любые конфликты между государствами должны завершаться компромиссом. Готовы ли вы на компромисс и в какой степени, а если нет, то почему?" - спросил судья.

После перерыва для консультаций стороны взяли слово, но обе попытались уйти от прямого ответа, однако тональность комментариев оказалась противоположной.

"Любое решение конфликта по Крыму должно включать возвращение Крыма под полный суверенитет Украины", - пояснил британский адвокат Бен Эммерсон, представляющий на слушаниях позицию Украины.

"Мы уважаем то улучшение в отношениях, вы слышали об обмене, и мы рассчитываем на дальнейшее улучшение, но это - все, что я могу ответить сейчас", - заявил представитель РФ Михаэль Свейнстон, избегая конкретики, но утверждает, что Москва ждет нормализации отношений с Киевом.

Правительственный уполномоченный Иван Лищина после завершения слушаний в ЕСПЧ заявил, что первое решение ЕСПЧ по Крыму ожидается через 6-12 месяцев.

"Можно надеяться, что в течение шести-двенадцати месяцев будет решение суда о приемлемости нашей жалобы по Крыму", - спрогнозировал он.

Это решение определит, имеет ли ЕСПЧ право рассматривать жалобу по существу, поскольку Россия это категорически отрицает. Сроки рассмотрения дела по существу Лищина прогнозировать не стал.

Также уполномоченный Украины сообщил, что следующая жалоба Украины против России, которая будет рассматриваться в ЕСПЧ, касается нарушений прав человека на Донбассе. В октябре уже новое правительство должно представить материалы, их подготовка ведется.

Напомним, в феврале Европейский суд по правам человека принял решение о переносе на неопределенный срок публичных слушаний по делу. Суд должен рассмотреть вопрос о том, осуществляла ли Россия фактический контроль территории Крыма еще до "юридического оформления" аннексии.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В Украину идут два мощных антициклона - будет тепло и комфортно

2019-09-11 11:45 1008

Цены в Украине рекордно подскочили: что произошло, «такого не было никогда»

2019-09-11 08:39 3831

Пенсия в Украине: одна категория граждан получит доплаты

2019-09-10 18:30 7323

Сенцов заявил, что в Крым вернется только "на танках"

2019-09-10 17:00 549

Еще новости в разделе "Политика"

документ НАБУ открыло уголовное дело против Петра Порошенко и Павла Климкина

2019-09-11 15:46 42

Европейский суд проводит слушание по делу об аннексии Крыма - Украина против РФ

2019-09-11 15:14 99

Комитет избирателей отреагировал на скандальный роспуск Центризбиркома

2019-09-11 14:16 156

Зеленский подписал закон о частичной отмене депутатской неприкосновенности

2019-09-11 13:42 261
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

документ НАБУ открыло уголовное дело против Петра Порошенко и Павла Климкина 2019-09-11 15:46 42
Европейский суд проводит слушание по делу об аннексии Крыма - Украина против РФ 2019-09-11 15:14 99
Комитет избирателей отреагировал на скандальный роспуск Центризбиркома 2019-09-11 14:16 156
Зеленский подписал закон о частичной отмене депутатской неприкосновенности 2019-09-11 13:42 261

Лента

документ 15:46 НАБУ открыло уголовное дело против Петра Порошенко и Павла Климкина
15:14 Европейский суд проводит слушание по делу об аннексии Крыма - Украина против РФ
14:43 Сепаратисты снова нарушили режим прекращения огня - ранены шестеро солдат
14:16 Комитет избирателей отреагировал на скандальный роспуск Центризбиркома
13:42 Зеленский подписал закон о частичной отмене депутатской неприкосновенности
13:15 Зеленский лишил людей Порошенко всех дипломатических рангов и регалий
12:51 У Львові сесійну залу Ратуші ремонтують за старими фотографіями
12:46 ЭКСКЛЮЗИВ: Китай может спасти украинский «Мотор Сич» - готовится сделка государственного значения
12:14 Освобожденному узнику Кремля в Киеве сделали сложную операцию на сердце
11:45 В Украину идут два мощных антициклона - будет тепло и комфортно