Политика Евродепутаты выступили против идеи Зеленского распустить Конституционный суд

2020-11-04 15:46 132

Евродепутаты, которые занимаются вопросом Украины, выступили против инициативы президента Украины Владимира Зеленского распустить  Конституционный суд, сообщает Deutsche Welle.

 

Депутаты считают, что КСУ нужно не распускать, а обновлять. 

"То, что предлагает президент, уже само по себе является нарушением Конституции. Нельзя просто взять и ликвидировать Конституционный суд (...) Нельзя вылечить антиконституционные постановления Конституционного суда антиконституционными мерами Верховной Рады", - говорится в сообщении.

Евродепутаты призвали Зеленского "не отвечать нарушением права на нарушения". Они считают, что при обновлении КСУ необходимо взять в пример отбор судей Высшего антикоррупционного суда Украины, к которому привлекли международных экспертов.

Напомним, КСУ принял спорное решение, вызвавшее большой резонанс в обществе, признал неконституционной норму об уголовной ответственности за декларирование недостоверных сведений, чем вызвал критику со стороны как правоохранительных, так и контрольных органов.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

Экспертизу спорных решений Конституционного суда сделает Венецианская комиссия

2020-11-04 11:42 315

Секретарь СНБО потребовал отставки главы Конституционного суда Украины

2020-11-04 08:11 345

У Зеленского назвали условие для введения жесткого карантина

2020-11-03 20:30 486

Хакеры взломали сайт Конституционного суда Украины

2020-11-03 13:44 534

Еще новости в разделе "Политика"

Евродепутаты выступили против идеи Зеленского распустить Конституционный суд

2020-11-04 15:46 132

Экспертизу спорных решений Конституционного суда сделает Венецианская комиссия

2020-11-04 11:42 315

Освобождение миланским судом Виталия Маркива - есть реакция Великобритании

2020-11-04 11:15 453

Штаб Трампа через суд добивается прекращения обработки бюллетеней в Неваде

2020-11-04 09:14 330
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Евродепутаты выступили против идеи Зеленского распустить Конституционный суд 2020-11-04 15:46 132
Экспертизу спорных решений Конституционного суда сделает Венецианская комиссия 2020-11-04 11:42 315
Освобождение миланским судом Виталия Маркива - есть реакция Великобритании 2020-11-04 11:15 453
Штаб Трампа через суд добивается прекращения обработки бюллетеней в Неваде 2020-11-04 09:14 330

Лента

17:00 В США сенатором впервые избрали открытого трансгендера
16:30 Критерии для "черных" зон: три региона Украины уже претендуют на полный локдаун
15:46 Евродепутаты выступили против идеи Зеленского распустить Конституционный суд
15:12 Кличко рассказал о новой вирусной опасности для киевлян
14:45 В ВОЗ рассказали о простом способе отличить коронавирус от сезонного гриппа
14:16 За время выборов в Украине открыто 1 021 уголовное дело по фактам нарушений
13:44 Лидеры восьми оппозиционных партий Грузии не признали результаты выборов
13:12 Эрдоган объявил о новых карантинных ограничениях в Турции - что изменится
12:43 В Грузии вместо локдауна вводят стратегию жестких точечных ограничений
12:16 Как в Украине бесплатно получить консультацию медиков по вопросам covid-19