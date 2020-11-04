Политика Евродепутаты выступили против идеи Зеленского распустить Конституционный суд

2020-11-04 15:46 132

Евродепутаты, которые занимаются вопросом Украины, выступили против инициативы президента Украины Владимира Зеленского распустить Конституционный суд, сообщает Deutsche Welle.

Депутаты считают, что КСУ нужно не распускать, а обновлять.

"То, что предлагает президент, уже само по себе является нарушением Конституции. Нельзя просто взять и ликвидировать Конституционный суд (...) Нельзя вылечить антиконституционные постановления Конституционного суда антиконституционными мерами Верховной Рады", - говорится в сообщении.

Евродепутаты призвали Зеленского "не отвечать нарушением права на нарушения". Они считают, что при обновлении КСУ необходимо взять в пример отбор судей Высшего антикоррупционного суда Украины, к которому привлекли международных экспертов.

Напомним, КСУ принял спорное решение, вызвавшее большой резонанс в обществе, признал неконституционной норму об уголовной ответственности за декларирование недостоверных сведений, чем вызвал критику со стороны как правоохранительных, так и контрольных органов.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире