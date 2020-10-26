Политика Несмотря на низкую явку выборы в Украине будет признаны действительными

2020-10-26 08:12 198

Результаты местных выборов невозможно поставить под сомнение, а само голосование будет признанным действительным, несмотря на низкую явку.

"В целом - нет. Это невозможно (чтобы выборы признали недействительными), но там есть определенные моменты по отдельным участкам, процент испорченных бюллетеней. Это надо смотреть", - заявил глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, передает РБК-Украина.

При этом глава КИУ подчеркнул, что государством не предусмотрен порог количества избирателей. Даже если бы голосовать пришел всего один человек - и местные, и общенациональные выборы были бы объявлены состоявшимися.

Напомним, в Украине прошли местные выборы. По данным Гражданской сети ОПОРА, на 20:00 явка составила почти 36% - это на 10% меньше, чем на местных выборах в 2015 году.

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