Политика Разумков отреагировал на слухи о вероятном роспуске Верховной Рады

2020-09-23 09:40 246

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в интервью телеканалу "Прямой" заявил, что парламентское большинство сегодня состоит из 246 нардепов, потому роспуск ВРУ на основании отсутствия коалиции сегодня невозможен.

"Основанием для досрочного прекращения полномочий (ВР прошлого созыва) было даже не доверие или недоверие - было отсутствие коалиции, потому что у фракций, входящих в большинство, не было большинства... в двух фракциях не хватало 226-ти народных депутатов", - напомнил глава парламента.

Напомним, ранее Разумков сказал, что ни одно из закрепленных в Конституции оснований для роспуска парламента не может быть применено.

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