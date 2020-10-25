Политика Местные выборы: КИУ назвал новые нарушения

2020-10-25 13:07 171

На некоторые избирательные участки не пустили наблюдателей, а на других - избиратели приходили в масках с партийной символикой.

КИУ зафиксировал новые нарушения на местных выборах. Об этом сообщает пресс-служба комитета в воскресенье, 25 октября.

В Ровно на двух участках избиратели были в масках с символикой политической партии Ровно вместе. Также в Херсоне кандидат на должность Херсонского городского главы от Слуги Народа пришел в помещение для голосования в маске с партийной эмблемой.

В Каменце-Подольском зафиксирована рассылка сообщений на мобильные телефоны с текстом: "25 октября - единственный надежный выбор - Батькивщина".

В Рубежном Луганской области глава УИК пытался не допустить на участок наблюдателя КИУ из-за того, что на участке уже зарегистрировались много наблюдателей (17). Глава комиссии вызвала полицию, когда наблюдатель от одной из партий фотографировал процесс голосования.

В Виннице главврач областного госпиталя ветеранов войны дал указание не допускать наблюдателя КИУ в помещение участка, мотивируя это тем, что у него нет ПЦР-теста.

В Николаеве на заседание комиссии не были допущены наблюдатели. Один из присутствующих кандидатов вызвал полицию. Также не допустили вовремя наблюдателей КИУ на участок в с. Ганновка Днепропетровской области.

Напомним, что ранее в Киеве и на Днепропетровщине зафиксировали "карусели" избирателей. Два автобуса везли людей голосовать из Днепропетровской области в столицу, их задержала полиция.

Также сообщалось, что в Украине не открылись четыре избирательных участка. Избирательные участки не были открыты по состоянию на 10 часов утра. Причины неизвестны. Участки находятся в Донецкой, Ивано-Франковской, Житомирской и Полтавской областях.

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