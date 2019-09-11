Украина В ПФУ рассказали, как можно с выгодой сменить вид пенсии

2019-09-11 18:00 306

Если пенсионер получает выплаты по выслугу лет, но его пенсия по возрасту может быть больше, он имеет полное право перейти на выплаты по возрасту.

Об этом рассказали в пенсионном фонде Украины.

Пенсионеры, которые получают выплаты за выслугу лет (медики, учителя и т. д.), и продолжающие работать не по специальности граждане Украины при достижении пенсионного возраста пытаются изменить вид своей пенсии на пенсию по возрасту, которая может быть значительно больше. Такая возможность для них предусмотрена законом.

Об этом в комментарии официальному изданию Фискальной службы Украины «Вісник» заявила Галина Мастюгина, заместитель директора Департамента Пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Украины.

В Статье 45 Закона № 1058 говорится, что перевод с одного вида пенсии на другой осуществляется со дня подачи заявления на основании документов о страховом стаже, заработной плате (доходе) и других документов, находящихся на переводе с одного вида пенсии на другой в пенсионном деле, а также дополнительных документов, полученных органами Пенсионного фонда.

Также она уточнила, что при переводе с одного вида пенсии на другой по желанию лица может учитываться заработная плата (доход) за периоды страхового стажа, указанные в части первой ст. 40 этого Закона, с применением показателя средней заработной платы (дохода), который учитывался во время назначения (предыдущего перерасчета) предыдущего вида пенсии.

Украинцы, которые после назначения пенсии по инвалидности продолжали работать и приобрел не менее 24 месяцев страхового стажа после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии.

В то же время при переводе впервые с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту применяется средняя заработная плата (доход), определенная частью второй ст. 40 Закона № 1058 для назначения пенсии (за три календарных года, предшествующих году обращения за назначением пенсии).

Таким образом, при переводе с пенсии за выслугу лет на пенсию по возрасту гражданин будет иметь право на учет страхового стажа, приобретенного после назначения пенсии за выслугу лет, а посчитать пенсию с учетом заработка за период, определенный ст. 40 Закона № 1058. Однако при этом будет применен показатель средней заработной платы (дохода), который учитывался при исчислении пенсии за выслугу лет (с 01.03.2019 г. — 4 404,35 грн).

Пункт 71 Заключительных положений Закона № 1058 установлено, что лицам, которые на день достижения пенсионного возраста работали в заведениях и учреждениях государственной или коммунальной формы собственности на должностях, работа на которых дает право на назначение пенсии за выслугу лет, при назначении пенсии по возрасту выплачивается денежная помощь, не подлежащая налогообложению, в размере их десяти месячных пенсий по состоянию на день ее назначения.

Порядок исчисления страхового стажа, дающего право на назначение помощи и ее выплаты, утвержденный постановлением Кабмина от 23.11.2011 г. № 1191.