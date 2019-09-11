Политика Денисова заявила, что освобожденным из тюрем РФ украинцам выплатят по 100 тысяч грн

2019-09-11 18:30 168

Кабинет министров Украины принял решение выплатить всем 35 освобожденным из российских тюрем украинцам по 100 тысяч гривен. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"Было утверждено важное решение - каждый из 35 освобожденных 7 сентября украинских граждан получит одноразовую денежную выплату в размере 100 тысяч гривен", - написала Денисова на своей странице в Facebook.

Следить за выплатами будет Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

"Считаю, что социальная поддержка недавно освобожденных военных моряков, политзаключенных и их семей является невероятно важной", - отметила Денисова.