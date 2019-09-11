Политика В США рассказали, что ожидают от встречи президентов Зеленского и Трампа

2019-09-11 19:00 165

В США надеются, что президент Зеленский и президент Трамп познакомятся и наладят хорошие отношения. Об этом в интервью “Голосу Америки” заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

"Одна вещь, на которую мы надеемся и какой бы хотели, это - чтобы президенты Зеленский и Трамп познакомились друг с другом. Это важно для лидеров - иметь личные отношения. И некоторые считают, что эти отношения могут оказаться очень хорошими. Посмотрите только на этих двух людей. Судя по всему, они могут хорошо поладить между собой", - сказал Тейлор.

По его словам важны также те специфические темы, которые хотят обсудить президенты. Они хотят поговорить о помощь в области безопасности и это действительно важно для обеих сторон.

"Для США важно быть в состоянии поддержать Украину в ее защите от российской агрессии. Итак, это важный компонент, который, безусловно, будет обсуждаться", - сказал Тейлор.

По его словам сейчас идет процесс согласования графиков обоих президентов в Нью-Йорке на Генассамблее ООН, чтобы встреча состоялась.