Украина В Генштабе уточнили, что очаги возгорания возле арсенала в Калиновке локализованы

2019-09-11 17:00 231

 

В Генеральном штабе ВСУ уточнили, что очаги возгорания возле арсенала в Калиновке в Винницкой области по состоянию на 13:20 локализованы, и новых не наблюдается. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Генштаба в Facebook.

"На военном арсенале вблизи пгт Калиновка продолжаются мероприятия по ликвидации последствий происшествия. По состоянию на 13:20 очаги возгорания локализованы, новых не наблюдается. Местами присутствуют единичные задымления территории", - указали в Генштабе.

На месте происшествия работают оперативная группа во главе с первым заместителем начальника Генерального штаба ВС Украины, специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сотрудники Национальной полиции и Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины.

"Угрозы для военнослужащих и местных жителей нет", - отметили в Генштабе.

Напомним, по данным Минобороны, в зоне задымления на технической территории военного арсенала в поселке Калиновка Винницкой области было зафиксировано шесть взрывов боеприпасов.

Министерство обороны назвало горение сухой травы предварительной причиной задымления на арсенале.

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