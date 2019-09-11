Политика Нардепа из Слуги народа уличили в кнопкодавстве

2019-09-11 21:30 246

Появилось видео, как народный депутат из партии Слуга народа голосует за себя и за своего однопартийца.

Общественное движение Честно в среду, 11 сентября, сообщает о новом факте кнопкодавства в Верховной Раде. В нем журналисты уличили нардепа-мажоритарщика от Слуги народа в 156 округе (Ровненская область) Сергея Литвиненко.

Отмечается, что инцидент произошел еще 3 сентября, однако, стало известно о нем только сейчас.

По данным Честно, Сергей Литвиненко кнопкодавил, вероятнее всего, другого "слугу"-мажоритарника - Александра Скичко (округ №197, Черкасская область).

"Фраза "вероятнее всего" означает, что это место официально закреплено за Скичко, однако есть вероятность, что в слоте его пульта могла находиться карта другого депутата", - говорится в сообщении.

Факт кнопкодавства, который был зафиксирован благодаря трансляции Радио Свобода, имел место 3 сентября в 17:52, во время голосования за включение в повестку дня сессии законопроекта о внесении изменений в статьи 85 и 101 Конституции (относительно уполномоченных ВРУ) и его направление в Конституционный суд.

На видеозаписи человек во втором ряду третий (если считать слева направо) сектора давит кнопку на месте соседа справа от себя. За несколько секунд до голосования он оглядывается назад, будто ищет своего отсутствующего коллегу.

Лицо нардепа-нарушителя на видео не видно, но из схемы размещения фракций и групп в сессионном зале ВРУ девятого созыва известно, что место кнопкодава закреплено за Сергеем Литвиненко, а отсутствовавший депутат справа от него - Александр Скичко.

По результатам голосования за вышеупомянутое постановление и Литвиненко, и Скичко нажали кнопки "за".

На другом видео - ретрансляции канала Рада Громадським - можно увидеть лица и Скичко, и Литвиненко. Последний похож на нардепа, который кнопкодавил на предыдущем видео.

Примечательно, что в тот же день, 3 сентября, уже после кнопкодавства, Литвиненко опубликовал пост в Facebook, где отметил, что Слуга народа введет лишения нардепа мандата за кнопкодавство.

Напомним, что все кандидаты от Слуги народа накануне выборов подписали меморандум, в котором, в частности, пообещали не кнопкодавить, не передавать и не принимать от коллег карточку для голосования.

Напомним, накануне появилось видео, как нардеп-самовыдвиженец из Донбасса Александр Ковалев голосует за себя и своего коллегу Максима Ефимова. Позже сообщалось, что Ковалев угрожал журналисту, обнародовавшему информацию о кнопкодавстве.

А сегодня, 11 сентября, спикер Дмитрий Разумков отреагировал на факт кнопкодавства Александра Ковалева, назвав его действия "недопустимыми" и выразил надежду, что после принятия необходимых законов это явление исчезнет из парламента.

Ранее президент Владимир Зеленский внес в Раду закон о "кнопкодавах". Документ предусматривает ответственность за личное голосование народными депутатами в парламенте.

В частности, законопроект предусматривает для "кнопкодавов" штрафы до 85 тысяч гривен.