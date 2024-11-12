ВОЙНА В Украине Нардепы предлагают расформировать ТЦК и создать из них 10 боевых бригад

2024-11-12 22:15

Вместо военкоматов могут создать рекрутинговые центры.

Временная специальная комиссия Верховной Рады предлагает расформировать ТЦК и СП и создать из их работников более 10 бригад для выполнения боевых задач на фронте. Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщила депутат Юлия Яцык.

Она уточнила, что об этом говорится в отчете комиссии, и в Министерстве обороны Украины уже работают над созданием рекрутинговых центров. Это позволит перенаправить действующих военнослужащих ТЦК в зону боевых действий.

"Что касается работы ТЦК, то мы предложили в своем отчете расформировать ТЦК как орган и создать рекрутинговые центры из числа, в том числе гражданских лиц. Более того, работники-военнослужащие Центров комплектования являются военнослужащими, которые могут эффективно выполнять свои задачи в зоне боевых действий, например. Из численности сегодняшнего количества военнослужащих ТЦК можно создать более 10 полноценных бригад", - сказала она.

Яцык не уточнила, какое именно количество сотрудников военкоматов предлагается "сократить" и направить на фронт. По ее словам, это служебная информация, которая пока разглашению не подлежит.

Что известно о Юлии Яцык

Согласно открытым источникам, Юлия Яцык - юрист, руководитель "Адвокатской компании Юлии Яцык", народный депутат Украины 9-го созыва. 19 июля 2024 года вышла из состава фракции "Слуга народа".

Известно, что в социальных сетях она раскритиковала "популяризацию", публичную поддержку и проведение массовых мероприятий в защиту ЛГБТ-сообщества. Кроме этого депутат заявила, что "культивирует традиционные отношения и семейные ценности".

Мобилизация в Украине - последние новости

Как сообщалось ранее, пресс-служба Винницкого областного ТЦК и СП напомнила, что в Украине ежегодно с января по март осуществляют приписку юношей, которым исполнилось 17 лет.

В такой процедуре принимают участие все допризывники, проживающие на территории того или иного района или города. Отмечается, что приписка проводится в течение года для тех, кто вовремя не прошел ее к призывным участкам. В период приписки допризывников изучаются их деловые, индивидуально-психологические и моральные качества.

Также в ТЦК рассказали, сколько может длиться административное задержание в рамках мобилизации. По словам представителя военкомата, человек может находиться в ТЦК и СП необходимое время для проверки данных, прохождения военно-врачебной комиссии, а также для ожидания отправки в учебный центр, если он будет мобилизован.